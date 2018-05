Les Jets chassent Rinne du match

La soirée de travail du gardien de but des Predators Pekka Rinne a finalement été de courte durée. Le candidat au trophée Vézina a croulé sous la pression en accordant deux buts lors des 11 premières minutes de la rencontre face aux Jets de Winnipeg lors du septième match de la série de deuxième tour, jeudi à Nashville.

Le défenseur des Jets Tyler Myers a été le premier à profiter des largesses du portier de la formation du Tennessee en y allant d’un lancer d’un angle impossible afin de permettre aux siens d’ouvrir la marque dans la rencontre.

La défensive de Rinne n’a pas aidé la cause de son gardien alors que, un peu plus de deux minutes plus tard, Paul Stastny s’empare de son propre retour dans l’enclave afin de doubler l’avance des Jets dès les premiers instants de la partie.

L’entraîneur-chef des Predators, Peter Laviolette, en a assez vu. Il retire le cerbère finlandais de la rencontre au profit de Juuse Saros, qui n’a disputé que trois matchs cette saison.

Ce changement a semblé fouetter l’équipe locale, qui a réduit l’écart en fin de première période grâce à un lancer frappé de P.K. Subban afin de porter la marque à 2-1. Saros, de son côté, a pu voir la défensive des Preds resserrer le jeu, lui qui n’a reçu qu’un seul lancer lors du premier vingt.