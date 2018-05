LAH: un match de cinq prolongations et de 94 arrêts pour Alex Lyon

Les Phantoms de Lehigh Valley et les Checkers de Charlotte ont disputé mercredi en Caroline du Nord le match le plus long de l’histoire de la Ligue américaine de hockey, un duel ayant nécessité cinq périodes de prolongation.

Alexander Krushelnyski – le fils de l’ancien joueur de la Ligue nationale Mike Krushelnyski – a tranché le débat à la septième minute de l’engagement décisif pour procurer aux Phantoms un gain de 2-1 et une avance de 3-1 dans leur série de deuxième tour. Pour sa part, le gardien Alex Lyon a établi une nouvelle marque d’équipe en bloquant 94 lancers, surpassant celle de Scott Munroe qui avait repoussé 65 tirs dans une partie en avril 2008.

