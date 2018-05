Giovinco le plus riche en MLS; Piatti le mieux payé à Montréal

La vedette du Toronto FC Sebastian Giovinco est le joueur le mieux payé de la Major League Soccer (MLS) cette saison, alors que le porte-couleurs de l’Impact de Montréal touchant le plus d’argent est Ignacio Piatti.

Selon la liste diffusée par le syndicat des joueurs du circuit Garber jeudi après-midi, Giovinco gagne 7,115 millions $, comparativement à 6,5 millions $ pour son coéquipier Michael Bradley, deuxième du classement.

Le top 5 de la ligue est complété par Carlos Vela (6,292 millions $), du Los Angeles FC, Bastian Schweinsteiger (6,1 millions $), du Fire de Chicago, et Giovani dos Santos (6 millions $), du Galaxy de Los Angeles.

Du côté du Bleu-Blanc-Noir, Piatti a droit à 4,713 millions $, soit le huitième plus haut total de la MLS. Alejandro Silva et Saphir Taïder (chacun à 800 000 $), Matteo Mancosu (719 000 $), Rod Fanni (710 000 $) et Rudy Camacho (699 000 $) suivent dans l’ordre de rémunération de l’Impact.

Par ailleurs, Zlatan Ibrahimovic (Galaxy) empoche 1,5 million $ cette année en MLS. L’ancien du club montréalais Laurent Ciman (Los Angeles FC) a un salaire de 661 666 $.

TABLEAU

Les 10 joueurs de la MLS qui gagnent le plus d’argent en 2018

-Sebastian Giovinco, Toronto FC, 7,115 millions $

-Michael Bradley, Toronto FC, 6,5 millions $

-Carlos Vela, Los Angeles FC, 6,292 millions $

-Bastian Schweinsteiger, Chicago, 6,1 millions $

-Giovani dos Santos, Galaxy de Los Angeles, 6 millions $

-David Villa, New York City FC, 5,61 millions $

-Jozy Altidore, Toronto FC, 5 millions $

-Ignacio Piatti, Montréal, 4,713 millions $

-Tim Howard, Colorado, 2,475 millions $

-Diego Valeri, Portland, 2,38 millions $