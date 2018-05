État des forces : des miracles de Fernando Alonso

Tout comme en 2017, le Grand Prix de Formule 1 d’Azerbaïdjan a une fois de plus été le théâtre de nombreux rebondissements cette année.

Les erreurs et les accidents des ténors ont permis à plusieurs pilotes de milieu et de fin de peloton de se démarquer. Sergio Perez Carlos Sainz fils, Charles Leclerc et Pierre Gasly ont ainsi férocement lutté au sein du top 10.

Le champion du monde en titre, Lewis Hamilton, a quant à lui remporté la course en raison du malheur des autres, lui qui semblait manquer de rythme face à son coéquipier Valtteri Bottas.

Voici donc l’état des forces des pilotes de F1 mis à jour après l’étape de Bakou, marquée par deux neutralisations. Pour établir ce classement, les performances des pilotes lors des trois plus récents Grands Prix sont prises en compte.

1. Fernando Alonso, McLaren (1er lors du dernier classement)

Un accrochage dès la première boucle a été à l’origine de deux crevaisons pour le double champion du monde. Ramenant sa voiture aux puits malgré tout, il a évité les pièges par la suite, damant notamment le pion à Lance Stroll dans les derniers tours pour terminer septième, malgré une voiture endommagée.

2. Valtteri Bottas, Mercedes (8e)

Un long premier relais a permis au Finlandais de s’emparer de la tête après une neutralisation. Une crevaison crève-cœur dans les derniers tours l’a toutefois privé de son dû. Celui qui est largement considéré comme un second l'année dernière montre malgré tout une forme sublime qui lui permet de se montrer constamment plus rapide que Hamilton depuis quelques courses.

3. Sebastian Vettel, Ferrari (3e)

Encore une fois en position de tête pour entamer la course, Vettel s’est retrouvé derrière Bottas en raison de la neutralisation. Une tentative chevronnée dès la relance, au bout de la longue ligne droite, lui a toutefois valu des méplats sur ses pneus et une perte de deux places. Une erreur coûteuse qui a permis à Lewis Hamilton de le devancer au championnat.

4. Kimi Raikkonen, Ferrari (6e)

Victime d’une collision avec la Force India d’Esteban Ocon quelques instants après l’extinction des feux rouges, Raikkonen a dû se rendre au garage pour changer d’aileron avant. Les deux neutralisations lui ont toutefois permis de rester en contact avec le peloton, si bien qu’il a récolté un troisième podium cette saison en vertu de sa deuxième place.

5. Nico Hulkenberg, Renault (5e)

Régulier comme une horloge depuis le début de la campagne, l’Allemand roulait en cinquième position, en route vers un autre excellent résultat, lorsqu’il a perdu le contrôle de sa monoplace avant de percuter le mur.

6. Pierre Gasly, Toro Rosso (ND)

Assoiffé, le Français a effectué plusieurs dépassements lors du premier tour et après la première relance. Il a notamment doublé Nico Hulkenberg et Lance Stroll d’une seule manœuvre, au premier virage. Le manque de puissance évident du moteur Honda lui a ensuite coûté de nombreuses places, avant qu’un contact avec Kevin Magnussen, pour lequel celui-ci a été pénalisé, ne le relègue hors du top 10.

7. Daniel Ricciardo, Red Bull (4e)

Après une victoire convaincante en Chine, l’Australien a passé une bonne partie de la course à tenter de passer son coéquipier Max Verstappen, qui semblait plus lent. La dernière tentative a toutefois mené les deux voitures Red Bull à l’abandon, privant l’équipe de précieux points.

8. Kevin Magnussen, Haas (2e)

Après un début de saison à se faire remarquer pour les bonnes raisons, le Danois a retrouvé de mauvaises habitudes à Bakou. Dominé une première fois par son coéquipier Sébastien Grosjean, il a conclu l’épreuve en bloquant Pierre Gasly dans la ligne droite, une manœuvre dangereuse qui lui a valu 10 secondes de pénalité ainsi qu'une sanction de deux points sur sa licence lui procurant finalement la 13e et dernière place à l'arrivée.

9. Sergio Perez, Force India (ND)

Embouti par la Williams de Sergey Sirotkin tout juste après le départ, Perez a dû faire un arrêt aux puits pendant la neutralisation. Relégué au 15e rang, il a gagné plusieurs positions lorsque ses rivaux passaient par les puits. Il a conclu son travail avec un dépassement aux dépens d’un Sebastian Vettel meurtri par une sortie de piste. Troisième au drapeau à damiers, il est monté sur le podium pour une première fois depuis l’édition 2016 de la course tenue à Bakou.

10. Lewis Hamilton, Mercedes (7e)

Se voyant offrir la victoire sur un plateau d’argent par l’erreur de Vettel et l’abandon de Bottas, Hamilton a une fois de plus été surclassé par son coéquipier finlandais. Malgré un manque de rythme, le quadruple champion du monde s’est emparé de la tête du championnat des pilotes.

Exclus de justesse

Carlos Sainz fils, Renault

Le pilote de l’écurie Renault a bien entamé la course, gagnant quelques places lors du premier tour. Après la première neutralisation, l’Espagnol a livré de belles batailles à ses rivaux de Red Bull. Visiblement très à l’aise sur la piste asiatique, il a pris le cinquième échelon à l’arrivée.

Charles Leclerc, Sauber

Le Monégasque a été en mesure de se mettre en bonne position rapidement dans la course avant de rester dans le rythme des autres acteurs du milieu de peloton. Il est notamment parvenu à doubler Sainz, sans toutefois conserver son avantage. Sa sixième place est son premier résultat au sein du top 10, lui qui disputait une sixième course en carrière.