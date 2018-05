Changement de la garde

Publié aujourd'hui à 19h01

Mis à jouraujourd'hui à 19h11

Premier duel de l'histoire pour Milos Raonic et Denis Shapovalov...

Pour qui prendre?

Pour celui qui était numéro un au Canada, depuis 2010, et qui n’avait jamais perdu un match contre un compatriote (si rares soient-ils)? Ou pour un de de ces jeunes loups qui, depuis un an, sont en train de bousculer l’ordre mondial établi?

Mais bien sûr que je prenais pour Denis Shapovalov. Qui, au pays, n’espérait pas que l’enfant-prodige du tennis canadien ne livre pas un autre cadeau-surprise comme il en a l’habitude depuis l’an dernier. Qui, à part la famille et l’entourage de Milos?

Non mais... sérieusement!

Cela étant dit, je ne pouvais être déçu, forcément, peu importe le résultat.

Car j’ai toujours suivi et apprécié Raonic depuis le début de sa percée vers le Top 10, puis vers le Top 3 mondial. Même lorsqu’il affrontait mon favori, Roger Federer, je penchais du côté du grand Ontarien. Et là, contre son jeune apprenti, qui a grandi en admirant les exploits du «Missile», je croisais les doigts pour revivre la frénésie de l’été dernier au Stade Uniprix (depuis peu le Stade IGA).

Le tour du Shapo

Avant toute chose, établissons quelques faits ou certitudes.

Fait no 1: Raonic était favori, non seulement en raison de son expérience, mais parce qu’il avait l’arme fatale, son service, et qu’il était en santé. Et qu’il jouait bien depuis le début de ce tournoi.

Fait no 2: Shapovalov a réussi à s’ajuster et à retourner les services de Raonic, sans complexe.

Fait no 3: Raonic n’a pas mal joué... loin de là.

Fait no 4: Shapovalov a encore fait étalage de sa force mentale dans les grands rendez-vous.

Pour qui est tombé en amour avec ce style parfois dégingandé, mais toujours «tout-pour-le-tout» de Shapovalov, on a été servi. Le nombre de coups gagnants fulgurants réussis contre son grand adversaire ne se comptaient déjà plus après une heure de jeu.

Coups droits et revers, croisés ou parallèles, ont représenté une véritable clinique de tennis dont Raonic était un spectateur bien involontaire. Le respecté descripteur sud-africain, Robbie Koenig, ne cessait de répéter des «oh!» et les «ah!» d’admiration et même de stupéfaction.

Et il en a vu, des matchs.

Oui, Shapo y est allé de ses tours de passe-passe dignes des grandes victoires de 2017 contre les Del Potro, Nadal et Tsonga, à Montréal et New York respectivement.

Âgé de 19 ans depuis trois semaines, Shapo commence seulement à jouer sur la terre battue et à y apprendre les subtilités. Contre Raonic, il en était à sa première tentative d’amorti à Madrid. Et c’était son troisième match!

Hausser les attentes

Mais le petit diable d’homme apprend vite. Très vite. Et il n’y a pas d’objectif qui lui semble inatteignable.

Comme de penser à être un prétendant à Roland-Garros, dans trois semaines. Oui, oui! Il l’a déclaré en entrevue après sa victoire au premier tour, qui était sa toute première victoire sur terre battue.

Et n’y voyez pas là de l’arrogance mal placée. C’est une confiance en ses moyens qui fait partie de sa marque de commerce. Et qui continue de mystifier ses adversaires plus aguerris.

La défaite de Milos Raonic le placera au 22e rang de l’ATP, lundi prochain. Quant à la victoire de Denis Shapovalov, elle l’assurait déjà du 34e échelon. Et il percera le Top 30, advenant qu’il dispose du Britannique Kyle Edmund en quart de finale.

Je m’arrêterai ici pour les spéculations, en attendant de voir la suite.

Mais une chose semble de plus en plus claire. Le changement de la garde, au pays, est déjà amorcé.

Et voilà qu’on se met à rêver à un possible match revanche Shapovalov-Nadal, en finale sur l’ocre madrilène, le royaume du Majorquin.