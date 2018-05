Beaucoup de frustration chez l'Impact

Quoi de plus frustrant que de jouer un match plus que correct à l’étranger, de tenir le coup et de perdre en toute fin de rencontre?

«On avait ce match à notre portée et on a eu la possibilité de le gagner à plusieurs reprises», a insisté Rod Fanni.

«On est très frustrés et énervés, moi le premier, parce qu’on n’a pas concédé beaucoup d’occasions et on a bien défendu.»

Qui plus est, même si l’attaque a manqué de mordant, Fanni estime que le jeu de l’équipe était cohérent.

«On a senti une équipe bien cohérente, mais le coup du sort au dernier instant, ça fait très mal.»

Point mérité

Evan Bush était visiblement déçu, lui qui a été déjoué par un tir qui a dévié sur Samuel Piette.

«C’était un match assez égal et on méritait d’en retirer quelque chose, on a été un peu malchanceux sur un tir qui était dirigé sur moi, mais qui a dévié.

«On est malheureusement dans une position où on ne peut pas être malchanceux et il faut qu’on fasse notre propre chance.»

Piette, qui a disputé un très bon match, était d’ailleurs déçu de la tournure des événements.

«C’est une frappe qui va directement dans les mains d’Evan et je l’ai déviée avec mon épaule. Quelques centimètres de plus et je la dégageais de la tête.»

Manque de mordant

C’est peut-être en attaque que le Bleu-blanc-noir a perdu la rencontre puisqu’il a eu plusieurs chances, mais a cruellement manqué de finition.

«On s’est beaucoup rendu dans le dernier tiers, mais on dirait qu’on ne savait pas trop quoi faire», a soutenu Piette.

«Si on avait été plus solides lors de certains moments, on aurait pu marquer un ou deux buts en première demie», a ajouté Bush.

«Quand on laisse le match traîner longtemps comme ça, on s’expose aux situations malchanceuses. Nous avons marqué beaucoup de buts cette saison et parfois le produit fini t’échappe lors de certains matchs.»

L’Impact disputera son prochain match samedi alors que l’Union de Philadelphie sera le visiteur au Stade Saputo.