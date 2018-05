Armada - Titan : Je suis surpris

Publié aujourd'hui à 14h29

Je sais, je sais.

Je ne devrais pas être surpris.

Le sport est rempli de ces revirements de situations, où quand on croit qu’une équipe a pris une option sur la victoire, son vis-à-vis riposte et sème le doute.

C’est exactement ce qui s’est produit mercredi soir à Bathurst dans la finale de la coupe du Président qui oppose l’Armada au Titan. On pourrait même dire que c’est le cas depuis le début de la série.

L’Armada a pris les devants 1-0 dans la série avec une victoire sans appel puis le Titan a riposté avec deux victoires décisives lors des matchs deux et trois.

Bathurst pouvait asséner un dur coup à Boisbriand avec une victoire mercredi soir. C’est un cliché sportif, mais il y a une énorme différence entre une série 3-1 et une série 2-2. Surtout quand on ne possède pas l’avantage de la glace au début d’une grande finale.

L’Armada a été bonne, le Titan n’a pas été l’ombre de ce qu’il avait été lors des deuxième et troisième duels.

«On s’est battus nous-mêmes», a tranché Mario Pouliot, l’entraîneur-chef du Titan.

Ça ressemblait beaucoup au «On n’a pas été bons» de son vis-à-vis Joël Bouchard, à l’issue de la troisième confrontation.

Pour être honnête, je ne donnais pas beaucoup de chances de victoire à l’Armada mercredi soir. J’avais été impressionné par l’aplomb de la performance du Titan mardi soir.

Les hommes de Mario Pouliot étaient en contrôle de la série, devant leurs partisans. Une victoire et ils pouvaient espérer soulever la coupe du Président à Boisbriand vendredi soir.

Sauf que... l’Armada, c’est l’Armada.

L’équipe a rebondi.

On me raconte que Joël Bouchard a montré le meilleur de lui-même mercredi. Une rencontre émotive a eu lieu avec ses joueurs où il a fait aller ses talents d’orateur. Le grand patron de l’Armada a été rassembleur, positif et inspirant dans un moment important de la série.

J’ai été surpris de voir les visiteurs sortir de la sorte. De l’autre côté, les joueurs du Titan semblaient figés, ralentis et fatigués. Après la rencontre, l’entraîneur-chef Mario Pouliot semblait médusé.

Je suis donc surpris de l’allure de cette série.

Lors de ses victoires dans les matchs un et quatre, l’Armada l’a emporté par une marge de sept buts (9-2), exactement le même écart de buts lors des triomphes du Titan (9-2).

Ça me rappelle (un peu) les revirements de la finale de 2015, où les Remparts et l’Océanic nous avaient fait passer par toute la gamme des émotions.

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y aura plus de programme double de deux matchs en deux soirs pour la suite de cette série. Il y aura une journée de congé entre chaque match pour le reste de la série. Ce sera meilleur pour le spectacle.

Et vous savez quoi? Il y aura sans doute d’autres revirements et je serai (encore) surpris...

Qui va soulever la coupe du Président dans les prochains jours?

Je ne suis plus sûr de rien.

Et vous?