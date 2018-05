Tiger Woods sera de l'Omnium britannique

L'ex-N.1 mondial Tiger Woods, qui tente de revenir à 42 ans au plus haut niveau, disputera l'Omnium britannique après deux ans d'absence en juillet à Carnoustie (Ecosse), ont annoncé mercredi les organisateurs.

L'Américain, triple vainqueur de cette épreuve du Grand Chelem, disputera également l'Omnium américain à la mi-juin, là aussi après deux ans d'absence en raison de blessures au dos.

Woods, déjà vice-capitaine de l'équipe américaine de Ryder Cup en septembre en France, a affiché son ambition de s'aligner également comme joueur.

⚠️ Breaking News ⚠️@TigerWoods confirms entry to play The 147th Open at Carnoustie ��

