Pastrnak et Krejci porteront l’uniforme tchèque

Les attaquants David Pastrnak et David Krejci rejoindront sous peu la formation de la République tchèque participant au Championnat du monde de hockey au Danemark.

Les deux hommes ont vu leur saison dans la Ligue nationale prendre fin dimanche, à la suite d’un revers de 3-1 des Bruins de Boston contre le Lightning de Tampa Bay dans le cinquième match de la demi-finale de l’Association de l’Est.

Pastrnak a récolté 35 buts et 45 mentions d’aide pour 80 points en 82 joutes du calendrier régulier, ajoutant 20 points, dont six filets, en 12 duels éliminatoires. Krejci a totalisé 17 buts et réalisé 27 passes décisives pour 44 points en 64 parties en 2017-2018. Le vétéran a aussi touché la cible trois fois en 12 rencontres des séries.

Depuis le début du Mondial, les Tchèques ont gagné deux fois en trois sorties et affronteront les Russes, jeudi.