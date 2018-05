Marie-Philip Poulin de retour chez les Martlets

La hockeyeuse Marie-Philip Poulin appuiera de nouveau les Martlets de l’Université McGill la saison prochaine, où elle agira comme entraîneuse spécialisée dans les habiletés techniques.

La native de Beauceville n’a pu aider cette équipe pendant la dernière campagne, car elle était en pleine préparation pour le tournoi olympique des Jeux de Pyeongchang. Auparavant, elle a fait partie du groupe d’instructeurs des Martlets en 2016-2017. Par ailleurs, Poulin – capitaine des Canadiennes de Montréal dans la Ligue canadienne de hockey féminin – rejoindra sa coéquipière Katia Clément-Heydra au sein du personnel des Martlets.

«Nous sommes ravis que Marie-Philip soit de retour au sein de notre programme après avoir pris une année sabbatique pour les Jeux olympiques, a déclaré dans un communiqué l'entraîneur-chef de McGill, Peter Smith, qui a aussi été entraîneur adjoint de l'équipe nationale lorsque Poulin a défendu les couleurs du Canada aux Olympiques de Vancouver. Elle apporte beaucoup d'expérience et une grande expertise, aussi bien au niveau universitaire, qu'international et professionnel. Elle possède de grandes compétences, tant comme joueuse que comme leader. Nos joueuses ayant plus d’expérience seront très heureuses de la retrouver après avoir travaillé avec elle il y a deux ans.»

Poulin compte trois médailles olympiques, dont deux d’or, en carrière.