Magnifique Marie-Ève

Publié aujourd'hui à 07h00

Mis à jouraujourd'hui à 07h06

Sa fiche est de dix victoires en dix combats en boxe professionnelle, mais sa note est 10 sur 10 pour la qualité de ses prestations médiatiques. Marie-Ève Dicaire est partout. On se l’arrache.

La boxeuse fait tout un carton partout où elle apparaît. Les gens veulent en savoir plus sur elle. Très jolie, elle s’exprime clairement avec des propos intelligents et rafraichissants.

Sa ceinture nord-américaine confirme son ambition d’être couronnée éventuellement championne du monde, ce qui ferait d’elle la première Québécoise à obtenir cette consécration.

L’auditoire quel qu’il soit porte attention à ses propos. L’expérience acquise, particulièrement chez TVA Sports à l’émission de Dave Morissette où on l’a senti aussi énergisante que l’animateur, l’a bien préparé à de telles performances.

Quelle fierté pour les intervenants de l’industrie de constater sa facilité naturelle de s’exprimer et son sens de la répartie.

Première femme à faire les frais d’une finale d’un gala de boxe professionnelle, elle sera encore une fois la vedette alors qu’elle défendra son titre au Casino de Montréal le 9 juin prochain.

Une autre victoire lui permettrait d’espérer un combat de championnat du monde à court terme. Effectivement, son nom circule beaucoup actuellement en haut lieu des grands décideurs.

La Polonaise Ewa «Tigress» Piatkowska, championne du monde, vient de tourner les talons il y a quelques jours, pour une défense de son titre WBC des super-moyens, préférant affronter une adversaire moins dangereuse.

Cette jeune femme de trente ans, au dossier bien garni dans les sports de combats, surtout en karaté, fait preuve d’une grande détermination et il est déjà bien loin le jour où elle a défoncé la porte du Groupe Yvon Michel pour qu’on lui fasse de la place.

La gauchère de trente ans de St-Eustache est toute une ambassadrice et nul doute que sa popularité monte en flèche. Ses conférences dans les écoles sont de plus en plus populaires. Un vrai coup de cœur. Bravo championne!

Continue, tu nous fais tellement de bien.