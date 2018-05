L'Impact s'intéresserait à Stephan Lichtsteiner

Après Fernando Torres, un autre nom international est lié à l'Impact de Montréal.

Selon le média «Bologna News», la formation montréalaise aurait le latéral suisse de 34 ans Stephan Lichtsteiner dans sa mire.

Toutefois, plusieurs sources avancent que le joueur de la Juventus s'enlignera bientôt avec le Borussia Dortmund, dans la Bundesliga (Allemagne).

De tous les noms qui circulent, celui de Lichtsteiner me plaît énormément. Mais Bild l'annonçait hier au Borussia Dortmund. Donc gare à l'enflammade... #IMFC https://t.co/xUlu8ezDi2 — Vincent Destouches (@100_Soccer) 9 mai 2018

Lichtsteiner a marqué le premier but au stade de la Juventus et a effectué plus de 200 présences en Serie A pour le club. Il a récemment annoncé qu'il jouera ailleurs la saison prochaine. Son contrat avec la «Juve» vient à échéance cet été.