LHJMQ: l'Armada tentera de se racheter

L'Armada de Blainville-Boisbriand tentera de ramener la finale de la Coupe du Président à égalité, ce soir, à l'occasion du quatrième match.

Voyez cette confrontation à TVA Sports 2 dès 18h30.

Mardi soir au Centre régional K.C. Irving., le Titan d’Acadie-Bathurst a marqué deux buts lors d’avantages numériques et un troisième durant un désavantage à la troisième période, pour vaincre l’Armada par le pointage 5-2.

German Rubtsov, Olivier Galipeau, Antoine Morand et Jeffrey Truchon-Viel ont enfilé les autres buts du Titan. Joël Teasdale et Alex Barré-Boulet ont marqué pour l’Armada, auteure d’un but en cinq essais en «AN».

Les Acadiens ont pris l'avance 2-1 dans cette ultime série, une série au meilleur de sept parties.