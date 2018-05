Le retour du baseball est toujours possible selon Rob Manfred

Publié aujourd'hui à 10h00

Mis à jouraujourd'hui à 10h05

Le changement à la mairie de Montréal a sans aucun doute installé une crainte dans l’esprit du commissaire du baseball Rob Manfred et avec raison d’ailleurs, sur la possibilité du retour du baseball majeur à Montréal.

Depuis plusieurs années, son complice était le maire sortant, Denis Coderre.

L'homme d'affaires québécois à la tête du groupe qui veut ramener le baseball à Montréal, Stephen Bronfman et l’un de ses partenaires d’affaires, Mitch Garber, ont rencontré la mairesse de Montréal Valérie Plante.

Lors de cette rencontre, ils ont dévoilé leur plan d’affaires afin de sécuriser le financement du stade auprès de la mairesse. Ce fut une rencontre profitable autant pour la mairesse, les investisseurs et le commissaire du baseball Rob Manfred.

Pourquoi pour le commissaire?

C’est bien simple. Le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, était empressé de connaître la philosophie et les intentions de la mairesse Valérie Plante sur le retour possible du baseball majeur à Montréal.

Suite à cette rencontre à Montréal les investisseurs ont pu relier les informations à ce dernier. Il faut l’avouer que cette rencontre avec la mairesse a porté des fruits.

Depuis, le retour du baseball majeur à Montréal selon Rob Manfred est toujours possible.

André Dawson un homme unique

Depuis 10 ans Andre Dawson est propriétaire d’un salon mortuaire en Floride. Le « Hawk » est un homme unique en lui-même. Je vais vous raconter une anecdote que j’ai vécue avec Andre lors du décès de son oncle.

Je m’étais rendu à l’église située à Miami pour assister aux funérailles. Une fois assise dans l’église je m’aperçois que je suis le seul non Afro-Américain.

Andre est assis dans la première rangée et lorsque nos regards se sont croisés il s’est levé pour ensuite se diriger vers moi. Une fois arrivé à mon banc, lentement et surement il m’a serré dans ses bras afin de remercier d’être présent et en même temps d’indiquer aux autres personnes que j’étais son ami.

Quel type de propriétaire est-il? Connaissez-vous beaucoup de propriétaires de salons mortuaires qui sont membre du Temple de la renommée du baseball qui lavent les planchers?

Dawson conduit à l’occasion un corbillard ou une limousine lors d’un service funèbre. Il ne craint pas de consoler les familles, car il croit que c’est important de soutenir les gens qui vivent des épreuves difficiles.

Andre Dawson a toujours été un homme exceptionnel.