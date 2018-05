La retraite, une option pour Antoine Vermette

Antoine Vermette entend le chant du cygne, surtout après la plus récente campagne, lors de laquelle il a été employé dans un rôle limité chez les Ducks d’Anaheim.

«Ce n’est pas une situation que j’ai particulièrement appréciée. Par contre, j’avais une attitude positive», a-t-il raconté lors d’un entretien avec la chaîne TVA Sports, mercredi.

«Je me suis dit que tant et aussi longtemps que j’ai du plaisir à faire ce que je fais, je vais continuer. Cette année a été un peu plus difficile, particulièrement à la fin. Je ne faisais clairement pas partie des plans.»

Même s’il n’a pas précisé ses états d’âme, Vermette a exprimé une certaine amertume envers l’entraîneur-chef Randy Carlyle, qui l’a utilisé dans seulement deux des quatre matchs en séries contre les Sharks de San Jose. Il a obtenu un temps de glace variant entre cinq et sept minutes.

«C’est sûr que si j’étais entraîneur, j’aurais fait les choses différemment. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça fait en sorte que cet été je vais prendre mon temps et réfléchir à mon avenir.»

La suite?

L’attaquant québécois réfléchit maintenant à son avenir : accrocher ses patins ou continuer de jouer à 35 ans? Parce que Vermette avoue que la retraite est une décision réaliste.

«Oui, a-t-il affirmé. Je ne dis pas que c’est ce que je veux faire, mais je veux vraiment prendre mon temps et regarder ce qui se présentera.»

«Je vais prendre une décision posée en famille, ce que je priorise.»

Vermette a inscrit huit points et autant de mentions d’aide pour 16 points en 64 rencontres pendant la saison régulière, tout en affichant un excellent pourcentage de 60 % dans les cercles des mises au jeu.

Son contrat se terminera le 1er juillet.

«J’ai atteint plusieurs objectifs personnels et collectifs. Je suis dans une situation où on verra», a-t-il prévenu.

«Je me sens en forme, je suis capable de contribuer. Cependant, je ne veux pas m’accrocher inutilement pour étirer ma carrière. Je suis bien dans ma situation familiale et c’est très important.»