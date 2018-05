Jim Rutherford défend Phil Kessel

Le directeur général des Penguins de Pittsburgh, Jim Rutherford, refuse de blâmer l’attaquant Phil Kessel pour l’élimination des siens au deuxième tour des séries de la Coupe Stanley, ajoutant que les blessures ont ennuyé le vétéran durant toute la campagne.

Le joueur de 30 ans a inscrit un but et huit mentions d’aide en 12 parties d’après-saison après avoir totalisé 92 points, dont 34 filets, au cours du calendrier régulier. L’ancien des Bruins de Boston et des Maple Leafs de Toronto a aussi éprouvé des ennuis en défensive ce printemps, conservant un différentiel de -5.

«Il a composé avec les blessures toute l’année et a joué en saison malgré cela. Je sais que ça l’a rattrapé dernièrement, mais il n’y a rien qui requiert une opération», a indiqué Rutherford au compte Twitter des Penguins, mercredi.

Kessel a encore quatre ans à écouler à son contrat de huit ans et de 64 millions $ signé en 2013.