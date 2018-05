Explosion de doubles en huitième manche pour les Blue Jays

Les Blue Jays ont explosé avec quatre points en fin de huitième manche pour l’emporter 5-2 contre les Mariners de Seattle, mercredi soir, à Toronto.

Josh Donaldson, Yangervis Solarte, Justin Smoak et Russell Martin ont chacun frappé un double dans cette poussée offensive.

Envoyé au monticule en neuvième manche, Tyler Clippard a réalisé son premier sauvetage de la saison. Il s’agissait d’un défi intéressant pour le releveur en vertu de l’absence de Roberto Osuna, suspendu temporairement par le baseball majeur pour violence conjugale.

Martin a pour sa part été utilisé au troisième coussin en défensive lors de cette rencontre, réussissant d’ailleurs quelques jeux étonnants.

Le partant des Jays Jaime Garcia a œuvré pendant cinq manches, allouant deux points, dont un seul mérité. La victoire est allée au dossier du releveur Ryan Tepera (3-1).

Victime de cinq coups sûrs en un tiers de manche, dont les quatre doubles des Jays en huitième, Juan Nicasio (1-1) a été crédité de la défaite.

Paxton encore sur un nuage

Cette victoire des Jays survenait au lendemain du match sans point ni coup sûr réalisé par le lanceur canadien James Paxton, des Mariners, aux dépens de la formation torontoise.

«Je ne crois pas que j’ai arrêté de parler depuis que le match s’est terminé, a réagi Paxton, mercredi après-midi, expliquant sur le site web du baseball majeur qu’il avait multiplié les entrevues et reçu une tonne d’appels téléphoniques depuis son exploit. On dit qu’il ne faut rien accomplir de grandiose si on ne peut gérer les félicitations. Mais ç’a été définitivement fou.»

En neuf manches, celui qu’on surnomme «Big Maple» n’avait alloué que trois buts sur balles dans une victoire de 5-0.

«C’est un moment très spécial, mais je dois lancer à nouveau dans cinq jours, a ajouté Paxton. C’est important que je n’essaie pas d’obtenir à tout prix un autre match sans point ni coup sûr. Je dois plutôt conserver la même approche et c’est ce qui me permet d’avoir du succès.»