Championnat mondial: l'Allemagne brise la glace

Le joueur d’avant des Oilers d’Edmonton Leon Draisaitl et son compatriote Yannic Seidenberg ont chacun récolté un but et deux mentions d’aide, pavant la voie à un gain de 6-1 des Allemands aux dépens de la Corée du Sud, mercredi, dans un match du tour préliminaire du Championnat du monde de hockey présenté à Herning, au Danemark.

Yasin Ehliz a compté deux fois, tandis que Frederik Tiffles et Patrick Hager ont été les autres joueurs des gagnants ayant fait bouger les cordages. Matthias Plachta a ajouté trois aides. Le gardien Niklas Treutle a totalisé 25 arrêts.

La formation germanique a savouré son premier triomphe en quatre sorties après deux revers en fusillade et une défaite en temps réglementaire aux mains des États-Unis.

Dane le camp adverse, Brock Radunske a fait scintiller la lumière rouge tard en troisième période. Matt Dalton a reçu 42 lancers. Depuis le début du tournoi, les Sud-Coréens ont été dominés 29-2 au chapitre des buts et ont perdu leurs quatre affrontements.

Le Bélarus continue de s’enfoncer

L’attaquant des Sharks de San Jose Timo Meier a totalisé un but et deux mentions d’aide pour mener la Suisse vers une victoire de 5-2 contre le Bélarus.

Joel Vermin a ajouté un doublé pour l’équipe helvète qui revendique trois gains en quatre sorties. L’ancien du Canadien de Montréal et porte-couleurs actuel de l’Avalanche du Colorado Sven Andrighetto a également touché la cible, tout comme Enzo Corvi. Un autre ex-joueur du Tricolore, Raphael Diaz, a récolté deux aides.

Le gardien Reto Berra a effectué 22 arrêts.

Alexander Pavlovich et Geoff Platt ont enfilé l’aiguille dans une cause perdante. Mikhail Karnaukhov a été bombardé de 45 tirs.

Ayant limogé son entraîneur-chef Dave Lewis au profit de Sergei Pushkov la veille, l’équipe bélarusse a perdu ses quatre rencontres jusqu’ici.