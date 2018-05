Une première victoire pour la Slovaquie

L’attaquant des Blackhawks de Chicago Tomas Jurco a inscrit un but tôt en deuxième période et la Slovaquie n’a plus regardé en arrière pour s’imposer 4-2 contre l’Autriche, mardi, dans un duel du tour préliminaire du Championnat du monde hockey présenté à Copenhague, au Danemark.

Marcel Hascak a également fait bouger les cordages dans une cause gagnante, tout comme Christian Jaros et Michal Kristof. L’ancien joueur de la Ligue nationale Ladislav Nagy a obtenu une mention d’aide. Patrik Rybar a totalisé 20 arrêts. Les Slovaques avaient subi la défaite au cours de leurs deux premières joutes de la compétition.

Les filets des perdants ont été l’œuvre de Brian Lebler et de Peter Schneider. Bernhard Starkbaum a stoppé 26 tirs pour son pays, toujours sans victoire après trois revers.