Une élimination plus douloureuse que d’habitude

La sensation n’est pas nouvelle. Après tout, les Raptors ont été éliminés par les Cavaliers de Cleveland au cours des trois dernières années.

Le balayage subi aux mains de la troupe de LeBron James lundi a toutefois laissé un goût particulièrement amer dans la bouche des Torontois.

«Ce n’est pas pareil cette année parce que nous pensions vraiment être capables d’atteindre la grande finale. C’était tout ce qui comptait», a reconnu Kyle Lowry mardi dans le cadre du bilan de fin de saison de l’équipe.

«Ça revient toujours aux Cavaliers, a ajouté le meneur de jeu. Ils nous ont éliminés trois fois de suite. Ce gars-là [James] est pas mal bon. Pour être les meilleurs, tu dois battre les meilleurs et au cours des trois dernières années nous avons échoué.»

DeMar DeRozan était lui aussi ébranlé par la défaite des siens. «En neuf ans dans la NBA, je n’ai jamais vécu une situation plus difficile et plus frustrante», a reconnu celui qui a connu des ennuis contre les Cavaliers.

Meilleur marqueur des Raptors en saison régulière et en séries, l’arrière s’est contenté de huit et de 13 points dans les matchs numéro trois et quatre à Cleveland.

Trop mou

Pour Lowry, l’élimination des Raptors s’explique par le manque d’aplomb dont a fait preuve l’équipe contre les Cavaliers.

«Nous n’avons pas été assez coriaces, a-t-il affirmé. Pendant le premier match, ils [les Cavs] étaient un peu moins confortables car ils sortaient d’une série difficile contre les Pacers [de l’Indiana]. Après cela, ils sentaient qu’ils pouvaient faire ce qu’ils voulaient, prendre les tirs qu’ils voulaient.»

La fin pour Casey?

Même si les Raptors ont fini au premier rang de l’Association Est et établi un nouveau record d’équipe pour le plus grand nombre de victoires en une saison (59), l’emploi de Dwane Casey serait en danger.

L’état-major torontois, mené par le président Masai Ujiri, songerait sérieusement à effectuer un changement au poste d’entraîneur-chef, selon le réseau TSN.

DeRozan n’a pas hésité à donner son appui à celui qui dirige les Raptors depuis sept ans. «Tout mon succès, je le dois à Dwane [Casey]. Il aura toujours mon respect», a-t-il dit lorsqu’il a été questionné sur le futur incertain du pilote.

Les substituts pas à la hauteur

Les joueurs substituts des Raptors ont grandement contribué aux succès de l’équipe en saison régulière.

Ce ne fut pas le cas contre les Cavaliers. Fred VanVleet, le meneur de cette unité, a d’ailleurs accepté le blâme. «Nous n’avons pas eu le même impact qu’au cours de la saison», a-t-il avoué.

«Il y a des raisons pour cela, a-t-il poursuivi. Certains ont mal joué, j’étais blessé et j’ai mal tiré. Nous jouions aussi beaucoup contre des partants et non contre d’autres substituts. En séries, les équipes ont tendance à réduire leur rotation de joueurs. Malgré cela, Dwane nous a donné une chance.»

Pendant que les Raptors se préparent pour les vacances, les Cavaliers attendent de savoir qui des Celtics de Boston et des 76ers de Philadelphie seront leurs adversaires en finale de l’Est.