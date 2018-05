Ronald Acuna fils donne la victoire aux Braves

La recrue Ronald Acuna fils a procuré un gain de 1-0 aux Braves d’Atlanta contre les Rays de Tampa Bay, mardi soir au Tropicana Field, alors qu’il a produit l’unique point du match avec un circuit en troisième manche.

Les frappeurs des Braves n’ont réussi que trois autres coups sûrs aux dépens de Blake Snell (4-2), le partant des Rays. En six manches et un tiers sur la butte, Snell a également accordé deux buts sur balles et passé cinq rivaux dans la mitaine.

Sur le monticule pour les vainqueurs, Sean Newcomb a été meilleur que Snell. Il a blanchi ses adversaires lors de ses six manches de travail, retirant six frappeurs sur des prises et ne permettant qu’à cinq joueurs d’atteindre les sentiers, sur deux coups sûrs et trois passes gratuites.

En neuvième manche, Arodys Vizcano a joué avec le feu, mais il a finalement obtenu son cinquième sauvetage de la saison.