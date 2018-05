Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 7 mai 2018.

Résultats

Washington 2 – PITTSBURGH 1 (prolongation) (WSH gagne la série 4-2)

– PITTSBURGH 1 (prolongation) (WSH gagne la série 4-2) Nashville 4 – WINNIPEG 0 (la série est égale 3-3)

Enfin, les Capitals éliminent les Penguins

Alexander Ovechkin a préparé le but gagnant en prolongation d’Evgeny Kuznetsov alors que les Capitals ont finalement éliminé les Penguins. Les Capitals atteignent la finale de l’Association de l’Est pour la première fois depuis 1998.

En 11 séries contre les Penguins, les Capitals ont maintenant une fiche de 2-9. Leur seule autre victoire était survenue en 1994.

Les Capitals mettent ainsi fin à une disette de 18 ans sans atteindre la finale d’Association, qui était la plus longue de l’histoire de la LNH. Les Bruins et les Kings avaient mis fin à une séquence de 17 ans sans atteindre la finale d’Association en 2011 et 2012, respectivement.

Ovechkin a noirci la feuille de pointage lors de cinq des six parties et a participé à trois buts gagnants. Il a amassé 33 points en 26 matchs éliminatoires contre les Penguins.

Kuznetsov est devenu le septième joueur de l’histoire des Capitals à marquer le but qui a mis fin à une série en prolongation.

Les Capitals affronteront le Lightning en finale d’Association. Il s’agit d’une troisième confrontation éliminatoire entre les deux formations (2003, 2011).

La rivalité Penguins-Capitals

Au total, 32 des 68 parties éliminatoires entre les Penguins et les Capitals se sont terminées par un écart d’un but (47%), dont 14 en prolongation.

Des 14 duels qui se sont terminés en prolongation, quatre sont survenus en situation où l’une des deux équipes pouvait mettre fin à la série.

Les Capitals ont mis fin à une séquence de sept séries perdues, remontant à 1995. Il s’agit de la deuxième plus longue séquence du genre, derrière celle où les Canadiens ont vaincu les Bruins lors de 18 séries consécutives entre 1946 et 1987.

Deux buts pour Forsberg et Arvidsson

Viktor Arvidsson et Filip Forsberg ont amassé trois points chacun, dont deux buts, alors que Pekka Rinne a bloqué les 34 tirs dirigés vers lui pour permettre aux Predators de forcer la tenue d’un match #7 face aux Jets.

Subban avait vu juste! - TVA Sports

Forsberg, qui est maintenant le joueur ayant amassé le plus des points de l’histoire de l’équipe en séries avec 41, a marqué plus d’un but lors d’un match éliminatoire pour la quatrième fois de sa carrière.

Rinne a remporté une deuxième victoire lors de cette série après avoir accordé au moins cinq buts lors du match précédent.

Match #7

Pour la 10e année consécutive, un match numéro 7 aura lieu lors du deuxième tour des séries éliminatoires. Le champion de la coupe Stanley des cinq dernières années a au moins remporté un match no. 7.

Les Predators disputeront un septième match au Bridgestone Arena pour la première fois de leur histoire. Les autres, en 2016, avaient été disputés à l’étranger.

Les Jets disputeront le premier match no. 7 de l’histoire de l’organisation des Thrashers/Jets. La franchise originale des Jets avait participé à deux matchs no. 7 (deux défaites en 1990 et 1992).

Tendances

Des 170 matchs no.7 de l’histoire de la LNH :

L’équipe qui marque la première à un dossier de 126-44 (,741).

L’équipe à domicile a un dossier de 100-70 (,588).

41 parties (24,2 %) ont nécessité une ou plusieurs périodes de prolongation.

