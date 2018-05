Les Yankees et les Red Sox s’affronteront à Londres en 2019

Les Yankees de New York et les Red Sox de Boston croiseront le fer au Stade olympique de Londres dans le cadre de deux matchs de saison régulière les 29 et 30 juin 2019.

Le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, a confirmé le tout au cours des dernières heures. Ce sera la première fois que son circuit organise des rencontres en Europe et d’ailleurs, deux autres duels opposant d’autres équipes pourraient se dérouler au même endroit en 2020.

«Nous sommes intéressés à entretenir une relation à long terme avec Londres, a commenté le dirigeant au site standard.co.uk, mardi. Tout dépendra de notre capacité à faire durer ce projet.»

«On voulait obtenir la meilleure occasion pour nous présenter en quelque part sur le Vieux-Continent. Nous croyons que Londres est l’endroit parfait et nous sommes enthousiastes à l’idée d’y amener l’une des plus grandes rivalités», a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, Manfred a mentionné qu’il avait confiance de voir le stade rempli lors des deux matchs. L’édifice pourra accueillir environ 55 000 spectateurs.

«On n’a jamais eu droit à autant d’intérêt pour une partie internationale, a admis le numéro 1 des ligues majeures. Récemment, j’étais au téléphone avec un politicien américain important et il voulait être certain d’obtenir des billets pour Londres.»

La ligue a précisé à plusieurs reprises qu’elle souhaite exporter davantage son produit et le week-end dernier, une série de trois joutes entre les Dodgers de Los Angeles et les Padres de San Diego a eu lieu à Monterrey, au Mexique. En avril, les Indians de Cleveland ont joué deux fois contre les Twins du Minnesota à San Juan.