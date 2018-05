La grippe assomme Yu Darvish

Les Cubs de Chicago ont placé le nom du lanceur Yu Darvish sur la liste des blessés pour 10 jours, lundi soir.

Le droitier est aux prises avec la grippe.

Ayant signé un contrat de six ans et de 126 millions $ durant la saison morte, le droitier connaît un mauvais début de campagne. Il a échappé ses trois décisions, conservant une moyenne de points mérités de 6,00. En 30 manches, Darvish a alloué 16 buts sur balles et 31 coups sûrs, retirant 37 frappeurs au bâton.

Avec les Rangers du Texas et les Dodgers de Los Angeles, il avait présenté une fiche de 10-12 et une moyenne de 3,86 en 2017.