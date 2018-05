La Finlande en tête du groupe B

La Finlande a grimpé au sommet du classement provisoire du groupe B au Championnat mondial de hockey en défaisant la Norvège au compte de 7-0, mardi à Copenhague au Danemark.

La formation finlandaise est la seule du groupe à avoir remporté tous ses matchs en temps réglementaire. Elle a un point d’avance sur les États-Unis et deux sur le Canada.

Mikael Granlund a été le meneur offensif des siens mardi en marquant un but en plus de préparer les réussites de Teuvo Teravainen et de Markus Nutivaara.

Teravainen et Nutivaara ont aussi obtenu une mention d’aide dans la victoire.

Les autres buteurs ont été Kasperi Kapanen, Veli-Matti Savinainen, Marko Anttila et Saku Maenalanen.

La Finlande sera de nouveau en action mercredi lorsqu’elle croisera le fer avec le pays hôte. La Norvège aura pour sa part un peu de temps pour se préparer à son affrontement contre le Canada jeudi.