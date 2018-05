Eugenio Suarez s’éclate contre les Mets

Le joueur de troisième but Eugenio Suarez a produit quatre points, mardi soir à Cincinnati, pour permettre aux Reds de vaincre les Mets de New York par la marque de 7-2.

Il s’agit d’une rare victoire pour Suarez et ses coéquipiers qui savouraient un gain que pour la neuvième fois de la saison en 36 sorties.

Suarez a sonné la charge dès la première manche en frappant un simple de deux points. En troisième, il a poussé Joey Votto à la plaque à l’aide d’un double, il est ensuite venu marquer sur le simple de Tucker Barnhart. En septième, il a produit un quatrième point quand son simple a permis à Scott Schebler de marquer.

Scootter Gennett a suivi avec une longue balle.

Les visiteurs ont marqué deux points au cours de leur sixième tour au bâton. Wilmer Flores a réussi une claque en solo tandis qu’Adrian Gonzalez a soutiré un but sur balles alors que les coussins étaient remplis.

Luis Castillo (2-4) a été crédité de la victoire, lui qui a œuvré pendant cinq manches et deux tiers. Il a retiré sept frappeurs au bâton, accordé deux points mérités, trois frappes en lieu sûr et un but sur balles.

Le partant des Mets Jason Vargas (0-3) a encaissé une troisième défaite en trois départs.