Eskimos: le DG en poste jusqu’en 2020

Les Eskimos d’Edmonton ont choisi de se prévaloir de l’année d’option prévue au contrat de leur directeur général Brock Sunderland, de sorte qu’il sera en poste jusqu’à la fin de la saison 2020.

Celui occupant également le siège de vice-président des opérations football a été embauché le 24 avril 2017. Précédemment, il a agi comme adjoint au DG chez le Rouge et Noir d’Ottawa de 2013 à 2016, en plus d’être directeur du recrutement des Alouettes de Montréal (2005 à 2007), ainsi que recruteur des Jets de New York de 2007 à 2012, notamment.

L’an passé, Edmonton a présenté une fiche de 12-6 pour conclure au troisième rang de la section Ouest de la Ligue canadienne. Elle s’est inclinée en finale de division devant les Stampeders de Calgary.