Sébastien Le Toux prend sa retraite

L’attaquant Sébastien Le Toux, qui a connu ses meilleures années dans la Major League Soccer (MLS) avec l’Union de Philadelphie, a officiellement annoncé qu’il prenait sa retraite lundi.

Sans contrat depuis le début de la saison, le Français de 34 ans signera une entente symbolique d’une journée avec l’Union. Un point de presse en son honneur sera d’ailleurs organisé mardi au Talen Energy Stadium. Il deviendra aussi le premier joueur intronisé dans le cercle d’honneur de l’Union. La cérémonie aura lieu le 23 juin avant un match contre les Whitecaps de Vancouver.

Le Toux a disputé six de ses neuf saisons dans la MLS à Philadelphie. Il s’est joint à l’Union lors du repêchage d’expansion de 2009. Il est le meneur de l’équipe dans la plupart des statistiques offensives, comme les buts (50), les passes décisives (50) et les tirs au but (144).

En carrière, il a marqué 59 buts et obtenu 57 mentions d'aide en 263 parties, dont 207 départs.

«Philadelphie est l’endroit où le plus d’occasions se sont présentées à moi autant sur le terrain qu’en dehors, a dit Le Toux dans un communiqué. C’est ici que j’ai connu du succès dans ma carrière, que j’ai rencontré ma femme et trouvé ma maison.»

En plus du maillot de l’Union, Le Toux a aussi porté ceux des Sounders de Seattle, des Whitecaps de Vancouver, des Red Bulls de New York, des Rapids du Colorado et du D.C. United.

Le Sporting récompense Peter Vermes

Le Sporting de Kansas City a accordé une prolongation de contrat au directeur technique et entraîneur-chef Peter Vermes, lundi.

La nouvelle entente est valide jusqu’à la fin de la campagne 2023. L’homme de 51 ans est devenu le pilote de l’équipe du Missouri en 2009, menant celle-ci vers la Coupe MLS en 2013. Il a aussi remporté trois fois la Coupe Lamar Hunt aux États-Unis. Vermes a conservé une fiche de 121-93-76 en saison régulière au sein de la Major League Soccer.

«Nous avons un groupe de joueurs talentueux ainsi qu’un stade et un bassin de partisans de premier plan. Tous s’engagent les uns vis-à-vis les autres et embrassent la culture de l’organisation, ce qui a constitué un élément crucial dans nos succès des dernières années, a commenté le principal concerné dans un communiqué. Je remercie tout le monde étant impliqué dans cette formation pour avoir rendu ma décision d’accepter ce contrat aussi facile.»

Par ailleurs, Vermes est le directeur technique du Sporting depuis 2006.