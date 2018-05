Repêchage: Hendrix Lapierre, 1er de classe

Selon les experts du Centre de soutien au recrutement (CSR) de la LHJMQ, Hendrix Lapierre, un attaquant de l’Intrépide de Gatineau, s’avère le meilleur espoir en prévision de la prochaine séance de repêchage, qui se déroulera le samedi 2 juin à Shawinigan.

Lapierre, un patineur de 5 pi 11 po, 161 livres, a marqué 17 buts et amassé 40 mentions d’aide en 35 matchs de la saison régulière. Il a ajouté dix points à sa fiche en neuf matchs éliminatoires et il fut l’un des plus productifs lors du Défi Gatorade, compétition qui regroupait les 120 meilleurs espoirs du bassin canadien de la LHJMQ.

C’est la deuxième fois en trois ans qu’un Intrépide domine le classement. Benoit-Olivier Groulx (2016) avait été réclamé par les Mooseheads de Halifax.

Le défenseur William Villeneuve et l’attaquant Patrick Guay, des Cantonniers de Magog, sont respectivement semés 2e et 3e espoirs par le CSR.

Dans les provinces de l’Atlantique, Josh Lawrence est premier de cuvée. Cet attaquant de Selects Academy U-16 (Nouveau-Brunswick), pointe au sixième échelon dans la liste finale. Lawrence est le seul représentant des Maritimes parmi les dix-huit joueurs classés dans la première ronde au sein de laquelle on dénombre quatorze attaquants et quatre défenseurs.

En deux lignes

Alex Barré-Boulet (6 points en 3 matchs), de l’Armada, a été désigné le joueur par excellence de la dernière semaine... Dans notre édition dominicale, l’auteur de ces lignes a ajouté un mois de convalescence au commissaire Gilles Courteau ! Ce dernier n’a pas été opéré à la fin de mars, mais plutôt le vendredi 27 avril. En rééducation pour une intervention au genou, il compte bien être sur ses pattes pour remettre la coupe du Président et assister au tournoi de la coupe Memorial à Regina.