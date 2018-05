Onze de la semaine : l’Impact bien représenté

Deux porte-couleurs de l’Impact de Montréal, Ignacio Piatti et Anthony Jackson-Hamel, figurent au sein du onze par excellence de la dernière semaine dans la Major League Soccer dévoilé lundi.

Les deux joueurs ont largement contribué à la victoire de 4-2 du Bleu-Blanc-Noir contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, samedi. Jackson-Hamel a réalisé un doublé, procurant une avance de 2-0 au club montréalais. Le Québécois a ainsi récolté ses deux premiers buts de la saison après cinq matchs sans avoir marqué. Pour sa part, Piatti a inscrit le dernier filet des siens, en plus de récolter trois mentions d’aide.

Parmi les autres athlètes du circuit Garber honorés, il y a la vedette du Toronto FC Sebastian Giovinco. Ce dernier a touché la cible une fois et réalisé une passe décisive dans un gain de 3-0 contre l’Union de Philadelphie, vendredi.

Tim Parker, Tyler Adams et Alejandro «Kaku» Romero Gamarra, tous des Red Bulls de New York, ont aussi été récompensés après avoir permis à leur formation de l’emporter 4-0 face au New York City FC, samedi.