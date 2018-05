Odubel Herrera et Carlos Santana se chargent des Giants

Odubel Herrera et Carlos Santana ont produit un total de neuf points, lundi soir, à Philadelphie, où les Phillies ont écrasé les Giants de San Francisco 11-0.

Herrera a claqué un circuit de trois points en première manche et un autre de deux points en sixième. Pour sa part, Santana a généré trois points avec son quatrième circuit de la saison, qu’il a réussi en cinquième manche. Il a ajouté à l’écrasante avance des siens en claquant un optionnel en huitième.

Cesar Hernandez a complété la marque pour l’équipe locale avec une longue balle, bonne pour deux points.

Zach Eflin (1-0) a signé la victoire du côté des Phillies. En six manches et deux tiers au monticule, il n’a alloué que quatre coups sûrs et trois buts sur balles, en plus de retirer neuf frappeurs sur des prises.

Jeff Samardzija (1-2) a encaissé le revers après avoir concédé cinq points, quatre coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches de travail.