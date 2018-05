MLS 360 : Atlanta passe devant, le NYC FC trébuche

Pour la première fois depuis le début de la saison, une autre équipe que le New York City FC domine le classement de la MLS.

Atlanta United, fort de sa victoire de 2-1 contre le Fire, et n’ayant pas subi la défaite à ses huit dernières sorties, se trouve maintenant au sommet dans l’Est en vertu d’une récolte de 22 points, aussi le plus haut total de toute la ligue.

Samedi, la troupe de «Tata» Martino est allée s’imposer sur la pelouse du Fire qui avait pourtant établi un plan presque assez efficace pour la menotter. Mais le jeune espoir argentin Ezequiel Barco, acheté à fort prix l’hiver dernier, a mis son premier but en MLS, Miguel Almiron a été égal à lui-même et c’en était fait du Fire, qui maintenant, regarderait du côté de Fernando Torres afin de bonifier son effectif.

Damas y caballeros, con ustedes: ������

¡El primer GOL de Ezequiel Barco con @ATLUTD!#CHIvATL | 0-1 pic.twitter.com/MAf5gif15d — Fútbol MLS (@futbolMLS) 6 mai 2018

Le NYC FC, lui, a perdu sa première place de la pire des façons en allant se faire piétiner au New Jersey par les Red Bulls. Alejandro Romero «Kaku» Gamarra, l’une des meilleures prises de la saison morte, et Florian Valot ont donné les devants 2-0 aux Red Bulls avant la cinquième minute de jeu. Les hommes de Patrick Vieira n’ont jamais réussi à tenir le rythme dans cet environnement des plus hostiles et soudainement, ils n’ont plus l’air de la meilleure équipe de la région. Chapeau à Jesse Marsch et aux Red Bulls, qui, franchement, savent bâtir et faire jouer des équipes gagnantes. Si seulement ils pouvaient enfin obtenir des résultats en Coupe MLS...

Orlando, en mode rouleau-compresseur

Orlando City a poursuivi sur sa folle lancée, dimanche, en allant chercher une sixième victoire de suite, un record d’équipe. Cette fois, le Real Salt Lake, qui n’a pourtant pas fait un mauvais match, a fait office de victime.

Dom Dwyer a mis un sixième but en autant de parties et Sasha Kljestan continue d’être ce qu’il a toujours été en y allant d’une récolte de deux buts et quatre passes décisives durant cette période. Les «Lions» occupent le troisième rang dans l’Est et risquent d’être un adversaire redoutable pour n’importe quel club de la MLS d’ici la fin de la saison. Et Yoshi Yotun, vous connaissez? Si vous attrapez un match d’Orlando, suivez-le du regard.

Comme l’année dernière, l’Est est globalement plus fort que l’Ouest, c’est indéniable. Mais le Sporting de Kansas City pourrait néanmoins probablement tenir tête aux meilleurs clubs de l’Est.

La formation du Missouri l’a emporté 1-0 contre les pauvres (encore) Rapids, samedi. Le Sporting a notamment retrouvé son aplomb en défensive, n’ayant accordé que trois buts en six matchs, après un début de saison un brin échevelé à ce chapitre. Tiendront-ils cette première place jusqu’à la fin de la saison?

Ils devront se méfier du Los Angeles FC, seul club, jusqu’ici cette saison, qui semble avoir les ressources pour passer devant dans l’Ouest. Mais la bande à Laurent Ciman a toussoté, samedi, en se contentant d’un nul de 1-1 à domicile contre un FC Dallas toujours coriace.

Notons néanmoins l’entrée en jeu de la nouvelle acquisition Lee Nguyen, utilisé comme remplaçant en fin de rencontre seulement quelque jours après la transaction. L’ancien du Revolution a plutôt bien paru dans les circonstances et lorsqu’il trouvera son rythme au sein du système de jeu de l’entraîneur Bob Bradley, l’attaque des «Black & Gold» n’en sera que plus dévastatrice, ce qui fait peur étant donné son aplomb actuel.

Impact et TFC en ascension?

Deux des trois clubs canadiens de la MLS ont remporté la victoire au cours du dernier weekend. Tout a été dit ou presque sur le triomphe de 4-2 de l’Impact contre le Revolution au Stade Saputo. Un match que la troupe de Rémi Garde avait l’obligation de gagner après avoir subi quatre revers de suite et connu une semaine un brin tumultueuse. Saluons les réveils d’Anthony Jackson-Hamel et Raheem Edwards, et encore une fois, l’excellence d’Ignacio Piatti.

L’Argentin est en maintenant à cinq buts et six passes décisives en huit matchs depuis le début de la saison. S’il garde ce genre de rythme toute l’année et que l’Impact entre en éliminatoires, il sera un candidat très crédible au titre de joueur par excellence cette saison, ce qui n’est pas peu dire lorsqu’on jette un œil aux performances de Miguel Almiron ou Bradley Wright-Phillips, pour ne nommer qu’eux.

Le Toronto FC, lui, a remporté sa deuxième victoire de la saison, vendredi, en triomphant d’un pauvre Union au compte de 3-0 au BMO Field. Après avoir mis la MLS de côté dans les deux premiers mois de la saison en raison de son parcours en Ligue des champions, le TFC passe maintenant aux choses sérieuses. La terreur ontarienne occupe présentement la dixième place dans l’Est, mais elle a quelques matchs en main et il faut s’attendre à une remontée fulgurante au classement dans les prochaines semaines.

Oh, et la «fourmi atomique», Sebastian Giovinco, a mis son premier but de la saison lors du match de vendredi et c’était bien joué.

¡GOOOOL!!!

Seba Giovinco se filtra entre la defensa y anota su primer gol de la temporada regular. #TORvPHI | 2-0 pic.twitter.com/HdoTxr8pQ9 — Fútbol MLS (@futbolMLS) 5 mai 2018

Les Whitecaps, eux, sont difficile à cerner. La formation de Vancouver a fort mal paru en perdant 1-0 contre un Minnesota United qui a joué à 10 une bonne partie du match. Présentement troisièmes dans l’Ouest, les ‘Caps ne resteront pas longtemps dans le top six s’ils continuent à se dégonfler de la sorte.

En bref

Ça va mal à Los Angeles : le Galaxy a beau avoir Zlatan, l’équipe est néanmoins mal construite, l’état-major ayant visiblement placé toutes ses billes dans l’attaque. La défense fuit de partout et en plus, il y a maintenant des blessés. Le Galaxy est allé perdre 3-2 à Houston, samedi, dans un match où Ibrahimovic a tout de même réussi à distiller encore un peu de son génie.

Ça va mal à San Jose : les Earthquakes sont complètement perdus, occupant l’avant-dernier rang dans l’Ouest à la suite d’une défaite de 1-0 subie à domicile aux mains des Timbers, pourtant pas brillants eux non plus. Mais Portland compte sur Diego Valeri, et dans ce genre de match, cela peut suffire.

Ça va mal à Seattle : les Sounders se retrouvent au tout dernier rang dans l’Ouest. L’équipe n’a pu faire mieux qu’un nul de 0-0 sur ses terres contre le Crew de Columbus, samedi. Certes, le club se débrouillait sans Nicolas Lodeiro, mais il a aussi évolué avec l’avantage d’un homme dès la 15e minute, après que Pedro Santos, du Crew, eut mis un coup de pied à la gorge d’Alex Roldan. Seattle a été blanchi pour une cinquième fois en sept matchs...