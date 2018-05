Madrid: Milos Raonic poursuit sa route

Le Canadien Milos Raonic a remporté son match de premier tour au tournoi de catégorie Masters de Madrid, lundi, disposant de l’Argentin Nicolas Kicker en deux manches de 6-3 et 6-2.

Du même coup, le 24e joueur au monde a confirmé son duel face au Bulgare Grigor Dimitrov, détenteur du quatrième rang de l’ATP ayant obtenu un laissez-passer donnant accès au deuxième tour. Par ailleurs, le vainqueur de ce choc pourrait ensuite en découdre avec l’Ontarien Denis Shapovalov à l’étape suivante, en autant que celui-ci écarte le Français Benoit Paire de son chemin.

Sur la terre battue madrilène, Raonic n’a pas lésiné contre le Sud-Américain issu des qualifications et 94e mondial. Il a eu besoin de 74 minutes pour triompher, claquant 17 as. Il a réalisé trois bris en 11 occasions et a sauvé la seule balle de bris à laquelle il a fait face. Le représentant de l’unifolié a dominé 72-53 pour le total de points gagnés.

Bon départ pour Félix Auger-Aliassime

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a défait le Français Antoine Hoang en deux manches de 6-3 et 7-5, lundi, dans un match de premier tour au tournoi Challenger de Braga, au Portugal.

Sixième tête de série de la compétition, le gagnant a disposé du 233e joueur mondial en 1 h 51 min. Il a profité des six doubles fautes du représentant de l’Hexagone pour réaliser cinq bris. Auger-Aliassime a concédé son service deux fois. Au total, le détenteur du 189e rang de l’ATP a remporté 73 points, comparativement à 65 pour Hoang.

Au tour suivant, l’athlète de 17 ans affrontera le favori local Goncalo Oliveira, 214e au monde, ou l’Espagnol David Vega Hernandez (587e).