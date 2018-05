Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 6 mai 2018.

Résultats

Boston 1 – TAMPA BAY 3 (TBL gagne la série 4-1)

(TBL gagne la série 4-1) Vegas 3 – SAN JOSE 0 (VGK gagne la série 4-2)

Le conte de fées se poursuit

Marc-André Fleury a bloqué les 28 tirs dirigés vers lui et les Golden Knights ont remporté par blanchissage le sixième match face aux Sharks pour accéder à la finale de l’Ouest.

Les Golden Knights sont devenus la troisième équipe d’expansion de l’histoire à remporter plus d’une série, rejoignant les Arenas de Toronto (1918) et les Blues de St. Louis (1968).

En fait, cinq autres organisations ont remporté plus d’une série à leur première présence: Maroons de Montréal (1926, 2e saison), Bruins de Boston (1927, 3e saison), Islanders de New York (1975, 3e saison), Panthers de la Floride (1996, 3e saison) et Wild du Minnesota (2003, 3e saison).

Les Knights ont une fiche de 8-2 lors des actuelles séries éliminatoires; le meilleur dossier après 10 parties d’une équipe participant pour la première fois aux séries.

Le trio composé de Jonathan Marchessault (11 pts), Reilly Smith (11 pts) et William Karlsson (10 pts) sont les meilleurs pointeurs de l’équipe. Les Knights sont devenus la troisième équipe d’expansion à avoir trois joueurs avec au moins 10 pts après 10 parties, rejoignant les Islanders de 1975 (Jude Drouin, Jean-Paul Parisé, Ed Westfall) et les Mighty Ducks de 1997 (Paul Kariya, Dmitri Mironov, Teemu Selanne).

Fleury continue de briller

Le Québécois Marc-André Fleury a réussi un troisième blanchissage consécutif lors du dernier match d’une série (2e tour contre WSH, 2017 et 1er tour contre LAK, 2018). Seul Chris Osgood (5) a plus de jeux blancs que Fleury (4) en pareille situation dans l’histoire de la LNH.

Fleury a obtenu le 14e jeu blanc de sa carrière en éliminatoires, à égalité avec Dominik Hasek, Jacques Plante et Ed Belfour, au sixième rang de l’histoire. Il est le premier gardien depuis Roberto Luongo et Tim Thomas (2011) à réussir quatre jeux blancs en séries.

Fleury est le cinquième gardien à participer à une finale d’Association lors de deux années consécutives avec deux équipes différentes depuis 1974 après Glen Hanton (NYR et DET), Glenn Healy (NYI et NYR), Mike Smith (TBL et PHX) et Antti Niemi (CHI et SJS).

Le Lightning en finale de l’Est

Le Ligthning a accédé à la finale de l’Est pour la cinquième fois de son histoire grâce à un gain sur les Bruins de Boston.

La formation floridienne n’a jamais perdu une série (6-0) qu’elle menait 3-1.

Brayden Point a été le joueur le plus productif du Lightning face aux Bruins, grâce à sept points. Nikita Kucherov a 12 points depuis le début de séries.

Andrei Vasilevskiy a bloqué 27 tirs, dont 14 en troisième période et a porté sa fiche à 8-2 en séries en 2018.

Le Lightning est devenu la huitième équipe lors des 20 dernières années à obtenir trois participations en finale d’Association sur une durée de quatre ans. Sept de ses huit équipes ont remporté la coupe Stanley.

