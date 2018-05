La Suède demeure invaincue

La Suède a conservé un dossier sans tache au Championnat du monde de hockey en défaisant la France au compte de 4-0, lundi à Copenhague.

Les Suédois et les Russes partagent le premier rang du groupe A avec neuf points chacun. La Russie a toutefois un meilleur différentiel de buts.

Oliver Ekman-Larsson et Elias Petterson ont chacun obtenu un but et une mention d’aide dans la victoire.

Rickard Rakell et Mikael Backlund ont été les autres buteurs du match.

À son premier départ du tournoi, Anders Nilsson a repoussé les 14 lancers des Français.

Du côté des Bleus, Ronan Quemener a bloqué 31 des 35 tirs dirigés vers lui.

La Suède sera de nouveau en action mercredi lorsqu’elle affrontera l’Autriche. La France tentera pour sa part de décrocher une deuxième victoire, jeudi contre la Slovaquie.