Evgeny Kuznetsov a marqué le but décisif en première période de prolongation pour permettre aux Capitals de Washington de l’emporter 2-1, lundi, au PPG Paints Arena, et ainsi d’éliminer les Penguins de Pittsburgh en six matchs.

Voyez, dans la vidéo ci-dessus, ce but qui met fin à la malédiction des Capitals, qui n’avaient jamais dépassé le deuxième tour des séries sous l’ère d’Alexander Ovechkin.