Johnny Cueto absent six semaines

Le lanceur des Giants de San Francisco Johnny Cueto ratera environ six semaines d’activités en raison d’une entorse au coude.

C’est ce qu’a indiqué lundi le compte Twitter du réseau MLB Network.

Le droitier a connu du succès cette saison, affichant un dossier de 3-0 et une moyenne de points mérités de 0,84. En 32 manches, il a concédé six buts sur balles et retiré 26 frappeurs au bâton.

Cueto n’a pas lancé depuis le 28 avril face aux Dodgers de Los Angeles. Il avait remporté la décision dans un gain de 8-3, allouant deux points en six manches.