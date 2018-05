«Frédérick Gaudreau, ce n’est qu’une question de temps»

Le Québécois Jean-Philippe Glaude est un recruteur à temps partiel chez les Predators de Nashville. Et s’il n’en tient qu’à lui, Frédérick Gaudreau, qui avait connu un printemps magique avec la formation du Tennessee en 2017, a tout pour évoluer à temps plein dans la LNH dans un avenir rapproché.

Gaudreau, qui avait marqué trois buts, dont deux gagnants, en finale de la Coupe Stanley l’an dernier face aux Penguins, a passé le plus clair de son temps à Milwaukee, avec les Admirals, dans la Ligue américaine.

Le Québécois a disputé 20 matchs avec les Predators en 2017-2018, amassant trois aides. En 54 parties dans la LAH, il a obtenu 43 points; sa meilleure saison en termes de points par match.

Glaude, qui avait pris part au processus décisionnel des Predators lorsqu’ils ont offert un contrat à Gaudreau il y a quelques années, est convaincu que l’attaquant de 25 ans se taillera un poste pour de bon dans la LNH.

«Frédéric avait obtenu un poste l’an dernier lorsque Ryan Johansen s’était blessé, a tout d’abord expliqué Glaude lors de l’émission Destination Coupe Stanley AM sur les ondes de TVA Sports, lundi. On lui avait donné une chance et l’a saisie.

«Pour moi Frédérick, ce n’est qu’une question de temps. Il amène de la profondeur. Il a une excellente attitude et est un exemple à suivre. C’est un bon leader.

«[...] Frédérick Gaudreau jouait à Drummondville. Il n'a jamais été repêché dans la LHJMQ ni dans la LNH. À 17 ans, il jouait dans le midget AAA pour les Cantonniers de Magog. Donc, il était très loin. À 20 ans, c'était à ma première année avec les Predators. Il évoluait à Shawinigan et a été échangé à Drummondville. Je sentais que ce joueur, on pouvait l'intégrer à l'organisation au niveau de la Ligue américaine. Mon collègue Tom Nolan l'aimait beaucoup aussi. Finalement, notre directeur général adjoint, Paul Fenton, est venu le voir joueur à Drummondville et on lui a offert un contrat de la Ligue américaine.

Outre Gaudreau, Glaude a également eu son mot à dire lorsque l’équipe a repêché le jeune défenseur Samuel Girard au deuxième tour du repêchage de 2016. Toutefois, depuis, Girard a été échangé à l’Avalanche du Colorado dans l’échange qui a envoyé Matt Duchene avec les Sénateurs d’Ottawa et Kyle Turris avec les Preds.

«Samuel a été un autre bon joueur qui a peut-être glissé un peu au repêchage en raison de sa taille, a souligné Glaude, qui possède également un emploi à temps plein à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Étant à Trois-Rivières, je l’ai vu fréquemment à 16 ans et 17 ans à Shawinigan.»

Avec de dénicher un emploi de recruteur avec les Predators, Glaude, 37 ans, a été à l’emploi des Wildcats de Moncton pendant deux ans. Il a également joué pour le s Voltigeurs de Drummondville entre 1998 et 2002, les Patriotes de l’UQTR, dans la Ligue nord-américaine de Hockey et en France, avec la formation d’Amiens.

Voyez l’entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.