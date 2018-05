Franck Ribéry prolonge au Bayern Munich jusqu'en 2019

L'attaquant Franck Ribéry a signé pour une nouvelle saison au Bayern Munich, jusqu'en juin 2019, a annoncé lundi le club bavarois, tout juste sacré champion d'Allemagne, dans lequel le Français de 35 ans évolue depuis onze ans.

«Franck a démontré une fois de plus cette saison --en championnat, en Ligue des champions et en Coupe d'Allemagne-- de quelles performances exceptionnelles il est capable», a commenté dans un communiqué le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic.

L'annonce officielle de cette prolongation de contrat était attendue depuis près d'un mois. Le comparse néerlandais de Ribéry, un autre vétéran trentenaire, Arjen Robben, devrait lui aussi rester un an de plus en Bavière, selon la presse allemande.

«Je suis très heureux de pouvoir rester un an de plus dans ce grand club. Munich est devenu pour moi et ma famille notre chez-nous et je suis très fier de pouvoir porter le maillot du Bayern une saison de plus», a souligné Ribéry dans le communiqué du club.

Selon des médias allemands, les dirigeants historiques du «Rekordmeister», le président Uli Hoeness et sa cheville ouvrière Karl-Heinz Rummenigge, ont hésité longtemps car conserver des joueurs âgés présente des risques quand une nouvelle génération est en cours d'éclosion au club.

Mais le natif de Boulogne-sur-Mer est un chouchou des supporters et une figure emblématique au Bayern, en particulier depuis les récents départs des champions du monde Sebastian Schweinsteiger et Philipp Lahm.

Ribéry s'est aussi montré en forme, au bon moment, au printemps. Omniprésent, combatif et mentalement solide, il est, depuis la blessure de Kingsley Coman, incontournable sur l'aile gauche de l'attaque et donne le tournis à toutes les défenses.

«Toujours faim»

Seule ombre au tableau pour lui et le Bayern cette saison, l'élimination par le Real Madrid en demi-finale de Ligue des champions. Le titre de Bundesliga est acquis depuis longtemps et le doublé à portée de main, la finale de la Coupe se jouant le 19 mai face à Francfort.

Depuis son arrivée en Bavière en 2007 en provenance de Marseille, Ribéry a marqué 80 buts en 247 matches de Bundesliga, et 17 buts en 78 rencontres de Ligue des champions. Il a remporté la C1 en 2013 et fait partie du club très sélect des détenteurs du record de victoires en Bundesliga, avec 8 succès à son actif.

«J'ai toujours faim, je veux rester aussi longtemps que possible au Bayern», déclarait-il en mars, alors que la question de sa prolongation après le 30 juin restait en suspens.

La prolongation de son contrat n'est cependant pas synonyme de place de titulaire. D'autant que l'entraîneur Jupp Heynckes, qui lui fait une confiance absolue, ne sera plus là l'an prochain. Il devra la saison prochaine, plus encore que cette année, compter sur la concurrence de Kingsley Coman. En outre, le jeune attaquant allemand Serge Gnabry, prêté actuellement à Hoffenheim, reviendra l'an prochain à Munich.

Le Bayern sera pris en main à partir de l'été par un ancien du club, Niko Kovac, actuellement entraîneur de Francfort.

Arrivé en octobre 2017 pour prendre la suite de l'Italien Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes, malgré les demandes répétées de ses dirigeants, a refusé toute prolongation à l'issue de la saison.