EN DIRECT: Predators 2 - Jets 0

De leur côté, les Jets de Winnipeg pourraient accéder à la finale de l'Association de l'Ouest en triomphant des Predators de Nashville, ce soir, au Manitoba.

Le duel vous est présenté à TVA Sports.

2E PÉRIODE | Le pointage est de 2-0 pour les Predators

08:16 | BUT! Filip Forsberg protège habilement sa rondelle et marque un but de toute beauté!

00:00 | Début de la deuxième période.

1RE PÉRIODE | Le pointage est de 1-0 pour les Predators après 20 minutes

20:00 | Fin de la première période.

17:26 | Yannick Weber fait trébucher Andrew Copp.

14:58 | Austin Watson est chassé pour avoir accroché Bryan Little.

08:54 | Mattias Ekholm est puni pour avoir retardé le match.

01:02 | BUT! Viktor Arvidsson fait dévier la rondelle et les Predators frappent tôt dans le match! 1-0.

00:00 | Début du match.

NOTES D'AVANT-MATCH

Les Jets pourraient ainsi rejoindre les Golden Knights en finale de l'Ouest.

Les Jets n'ont subi qu'une seule défaite à domicile, lors du quatrième match de cette série, lors des deux derniers mois.

Connor Hellbuyck et Pekka Rinne devraient être les gardiens partants.