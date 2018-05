Derrick Johnson passe chez l'ennemi

Les Raiders d’Oakland ont embauché le secondeur Derrick Johnson, lundi.

L’organisation californienne n’a pas dévoilé les détails de l’entente.

Johnson, 35 ans, a passé les 13 dernières campagnes chez les Chiefs de Kansas City, étant invité quatre fois au Pro Bowl. Au cours de la plus récente saison, il a réalisé 71 plaqués et provoqué un échappé en 15 rencontres, en plus de rabattre sept passes.

L’athlète de 6 pi et 3 po et 242 lb a stoppé l’adversaire 1151 fois en carrière. Il a réussi 27,5 sacs du quart et 14 interceptions.

Coby Fleener ira chercher du travail ailleurs



Les Saints de La Nouvelle-Orléans ont libéré l’ailier rapproché Coby Fleener, lundi.



Celui-ci avait paraphé une entente de cinq ans et de 36 millions $ en 2016 et aura droit à une somme garantie de 3,4 millions $ malgré son départ. Fleener, 29 ans, a totalisé 295 verges et deux touchés en 22 réceptions la saison passée. Ayant amorcé sa carrière dans la NFL avec les Colts d’Indianapolis en 2012, il a récolté 3080 verges et 22 majeurs en 255 attrapés à vie.

La formation de la Louisiane mise notamment sur Benjamin Watson au poste d’ailier.