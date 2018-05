David Fizdale est le nouvel entraîneur-chef des Knicks

Les Knicks de New York ont confirmé lundi l’embauche de David Fizdale au poste d’entraîneur-chef de l’équipe.

Des rumeurs liaient les deux parties depuis quelques jours déjà.

Fizdale remplace Jeff Hornacek, qui a été congédié immédiatement après la saison.

Les Knicks ont affiché un rendement de 60-104 sous les ordres de ce dernier. La formation new-yorkaise n’a pas pris part aux séries de la NBA depuis 2013.

Fizdale a mené les Grizzlies aux séries éliminatoires à sa première campagne en tant qu’entraîneur-chef. Il a été congédié après seulement 19 matchs cette saison. Selon la rumeur, il n’était pas sur la même longueur d’onde que le joueur étoile Marc Gasol.

Maintenant qu’il a été embauché, le pilote des Knicks aurait l’intention de se rendre bientôt en Lettonie pour y rencontrer son nouveau joueur vedette, Kristaps Porzingis, selon ESPN.

Fizdale était le premier choix des Knicks, toujours selon le réseau sportif américain.

Stan Van Gundy prend la porte

Les Pistons de Detroit ont congédié leur président des opérations basketball et entraîneur-chef Stan Van Gundy, lundi.

Embauché le 14 mai 2014, Van Gundy a vu sa troupe présenter une fiche de 152-176 durant son séjour au sein de l’organisation du Michigan. En 2017-2018, Detroit a conclu le calendrier régulier au neuvième rang de l’Association de l’Est avec une fiche de 39-43, et ce, malgré l’acquisition de Blake Griffin des Clippers de Los Angeles en cours de saison.

«Nous avons décidé qu’il était temps d’effectuer un changement afin d’amener notre équipe à un autre niveau. Ce fut une décision difficile et nous ne la prenons pas à la légère, a commenté le propriétaire des Pistons, Tom Gores, dans un communiqué. Lors des deux dernières campagnes, notre club n’a pas progressé et on a choisi de faire ce qu’il fallait pour reprendre le rythme.»

Van Gundy devait écouler la dernière année d’un contrat de cinq ans et de 35 millions $.