Brad Marchand réplique aux Canadiens

L’attaquant des Bruins de Boston Brad Marchand a répliqué à sa façon à un message envoyé par le compte Twitter officiel des Canadiens de Montréal, lundi avant-midi, rappelant les insuccès du Tricolore en 2017-2018.

Au cœur de la controverse plus souvent qu’à son tour, le numéro 63 a été interpellé sur les réseaux sociaux quand le compte du CH a rappelé ses récents gestes commis à l’endroit de Leo Komarov, des Maple Leafs de Toronto, et Ryan Callahan, du Lightning de Tampa Bay. Voulant faire un clin d’œil au «léchage» de Marchand à l’endroit de ses rivaux et à l’élimination des Bruins au deuxième tour des séries, le Tricolore a cité un texte du quotidien anglais «Independent» évoquant les dangers pour la santé reliés à l’habitude de déposer sa langue sur une balle de golf.

«Sans nommer personne, on rappelle qu'il est déconseillé de licher sur un terrain de golf également», a écrit le Canadien à ce sujet.

Without naming names, just a reminder that licking is frowned upon on the golf course as well.https://t.co/UOYGLsr013 — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) May 7, 2018

Or, Marchand a tenu bon de riposter.

«C’est drôle de lire cela, surtout quand l’équipe concernée est écartée des séries depuis le mois d’octobre», a-t-il rédigé.

Funny...throwing shade when you were out of the playoff race since October — Brad Marchand (@Bmarch63) May 7, 2018

Boston s’est incliné 3-1 devant le Lightning, dimanche, pour concéder à Tampa Bay la série demi-finale de l’Association de l’Est en cinq joutes.