André Tourigny, un candidat de choix pour le CH

Publié aujourd'hui à 09h27

Mis à jouraujourd'hui à 09h36

Le nom de Joël Bouchard est populaire dans les conversations. Plusieurs souhaitent qu’il se joigne aux Canadiens de Montréal. Je fais partie de ceux-là.

Je crois qu’un autre Québécois mérite d’obtenir un poste avec le Tricolore. Il s’agit d’André Tourigny.

Ce dernier possède une longue feuille de route qui lui donne tous les outils nécessaires pour être un sérieux candidat pour le poste d’entraîneur adjoint à Claude Julien ou encore pour le rôle d’entraîneur-chef avec le Rocket de Laval.

Adjoint à Claude Julien?

À la suite de l’embauche de Dominique Ducharme, Claude Julien a affirmé être à la recherche d’un autre entraîneur adjoint. Julien a ajouté qu’il souhaitait que cet entraîneur soit expérimenté et il a ajouté qu’il voulait que son adjoint soit responsable des défenseurs.

Âgé de 43 ans, Tourigny répond à ses deux critères.

D’abord, Tourigny a l’expérience de la Ligue nationale. Il a été adjoint avec l’Avalanche du Colorado (2013 à 2015) et il a occupé les mêmes fonctions avec les Sénateurs d’Ottawa (2015-2016).

Et en plus, Tourigny s’occupait des défenseurs et du désavantage numérique alors qu’il était l’adjoint de Patrick Roy avec l’Avalanche. D’ailleurs, Tourigny a toujours reconnu aimer être responsable des défenseurs.

Tourigny a aussi occupé le rôle d’adjoint avec Hockey Canada. Il l’a fait à quatre reprises. Le Québécois a occupé cette fonction au Championnat du monde des moins de 18 ans en 2009 et au Championnat du monde junior des moins de 20 ans en 2010, 2011 et 2013.

Au fil de sa carrière avec l’équipe canadienne et dans la LNH, Tourigny a travaillé avec des défenseurs comme Ryan Ellis, Alex Pietrangelo, Travis Hamonic, Tyson Barrie et Erik Karlsson.

Le prochain entraîneur-chef du Rocket de Laval?

André Tourigny a également prouvé qu’il pouvait faire un excellent travail derrière le banc d’une équipe à titre d’entraîneur-chef.

Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, le natif de Nicolet a prouvé qu’il pouvait faire progresser ses joueurs tout en ayant des équipes compétitives.

Pendant 11 saisons (2002 à 2013), Tourigny a été l’entraîneur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda. Il a aussi dirigé les Mooseheads de Halifax (2016-17) et il est maintenant à la barre des 67’s d’Ottawa dans la Ligue de l’Ontario.

Au cours sa carrière au niveau junior, Tourigny a notamment aidé des joueurs comme Nikita Kucherov (Tampa Bay), Nico Hischier (New Jersey), Nicolas Deslauriers (Montréal) et Sven Andrighetto (Colorado) à atteindre la Ligue nationale.

Mes informations me disent que les Canadiens de Montréal ont à l’œil le travail d’André Tourigny depuis plusieurs années. Est-ce que cette année sera la bonne? Je le souhaite parce que Tourigny est qualifié pour occuper un rôle important avec le Tricolore.