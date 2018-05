Une première défaite pour Mike Soroka

Le lanceur canadien Mike Soroka a encaissé la défaite à son deuxième départ avec les Braves, qui se sont inclinés 4-3 devant les Giants de San Francisco, dimanche, à Atlanta.

Soroka (1-1), un artilleur de 20 ans originaire de Calgary, a accordé quatre points, sept coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches. Il a également réalisé trois retraits sur des prises.

L’Albertain n’en était qu’à son deuxième départ dans les ligues majeures. À ses débuts, mardi dernier, il avait obtenu la victoire lorsque les Braves s’étaient imposés 3-2 devant les Mets de New York.

Nick Hundley et Pablo Sandoval ont produit les deux premiers points des visiteurs en troisième manche avec des simples. Gregor Blanco, avec un optionnel, et Andrew McCutchen, avec un ballon-sacrifice, ont complété le travail en quatrième.

Tyler Flowers avait inscrit les Braves au tableau indicateur en première manche avec un simple productif. Kurt Suzuki et Ender Inciarte ont permis à l’équipe locale d’ajouter deux points en neuvième contre le releveur Hunter Strickland, qui a toutefois réussi son huitième sauvetage de la campagne.

Andrew Suárez (1-1) a signé sa première victoire de la saison. En cinq manches et un tiers, il a accordé un point, coups sûrs et un but sur balles, en plus de retirer six frappeurs sur des prises.