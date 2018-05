Une première défaite pour Justin Verlander

Le voltigeur A.J. Pollock a claqué un triple productif aux dépens du partant Justin Verlander en fin de sixième manche pour permettre aux Diamondbacks de l’Arizona de vaincre les Astros de Houston au compte de 3-1, dimanche, à Phoenix.

Avec un retard de 1-0, Pollock a expédié le tir du vétéran au champ centre, ce qui a poussé Daniel Descalso au marbre. Sur le jeu, le joueur de troisième coussin Alex Bregman a commis de l’obstruction selon les arbitres qui ont décidé d’envoyer Pollock à la plaque. Celui-ci a fait compter un autre point à l’aide d’un simple en huitième.

Matt Koch (3-0) a concédé un point et six coups sûrs en six manches et un tiers. Brad Boxberger a réalisé son 11e sauvetage de l’année. Les Diamondbacks n’ont pas encore perdu une série cette saison.

Bregman a cogné un circuit en solo chez les visiteurs. Verlander (4-1) a encaissé son premier revers en cinq décisions, ayant accordé deux points, dont un mérité, trois frappes en lieu sûr et trois buts sur balles en six manches. Le droitier a réussi huit retraits au bâton.