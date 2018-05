Une manche payante pour les Royals

Les Royals ont inscrit trois points en fin de troisième manche, incluant deux sur le double de Mike Moustakas, pour doubler les Tigers de Detroit au compte de 4-2, dimanche, à Kansas City.

Moustakas a produit un autre point à l’aide d’un ballon-sacrifice durant le premier tour au bâton des siens. Whit Merrifield a totalisé deux coups sûrs et marqué autant de fois. Jorge Soler a également frappé en lieu sûr à deux occasions, tout en croisant le marbre une fois.

Le partant Jakob Junis (4-2) a été solide pendant sept manches, donnant deux points, huit coups sûrs et un but sur balles. Il a également retiré huit rivaux sur des prises. Kelvin Herrera a signé son septième sauvetage de la campagne.

Les Royals affichent un pauvre dossier de 11-23 cette saison.

Dans le camp adverse, John Hicks a amassé trois coups sûrs, dont une longue balle en solo, et produit les deux points des siens. Matthew Boyd (1-3) a accordé quatre points, six frappes en lieu sûr et une passe gratuite en sept manches.