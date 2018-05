Shohei Ohtani a raison de Felix Hernandez

Le Japonais Shohei Ohtani a concédé deux points en six manches pour mener les Angels de Los Angeles vers un gain facile de 8-2 contre les Mariners à Seattle, dimanche.

Ohtani (3-1) en était à un premier départ au monticule depuis le 24 avril et il a bien fait, totalisant 59 prises en 98 tirs. Il a permis six coups sûrs et deux buts sur balles, tout en retirant six rivaux au bâton.

Le voltigeur Mike Trout a claqué un circuit de trois points à la sixième reprise. Zack Cozart et Chris Young ont chacun ajouté une longue balle en solo. Rene Rivera a frappé deux fois en lieu sûr et produit trois points, en plus de croiser le marbre à une occasion.

La formation californienne revendique un dossier de 21-13.

Ryon Healy a réussi un coup de quatre buts pour offrir aux Mariners leurs seuls points de la journée. Felix Hernandez (4-3) a éprouvé des ennuis, allouant cinq points, sept frappes en lieu sûr et quatre passes gratuites en cinq manches et deux tiers.