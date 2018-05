Sean Avery critique Brad Marchand

Les actions de Sean Avery ont souvent dépassé la raison pendant sa carrière de hockeyeur, mais l’ancienne peste des Rangers de New York n’a pas été impressionnée par la lichette de Brad Marchand, vendredi, à l’endroit de Ryan Callahan.

En entrevue avec le média Sporting News, samedi, l’ex-joueur controversé dit avoir trouvé ridicule le geste de l’attaquant des Bruins de Boston et qu’il n’a jamais imaginé narguer un adversaire de la sorte.

«Ce pourrait être la chose la plus stupide que j'ai jamais vue dans le sport, a-t-il déclaré. C'est en fait probablement l'une des seules règles non écrites qu'un athlète ne pense pas transgresser.

«Je ne peux pas penser à autre chose. Je n'ai jamais vu un joueur faire ça.»

On se souviendra, Avery a décidé de distraire le gardien des Devils du New Jersey Martin Brodeur dans un match éliminatoire, le regardant dans les yeux et agitant les mains et son bâton à son visage, incident qui a poussé la LNH à concevoir le «Avery Rule», règlement qui interdit d'agir ainsi dans le demi-cercle d'un gardien.

Sans modifier son livre des réglements, la LNH a collé un avertissement sévère à Marchand à l’occasion d’une rencontre, samedi, lors de laquelle le vice-président exécutif et directeur des opérations hockey Colin Campbell s’est adressé directement au porte-couleurs des Bruins et à son directeur général, Don Sweeney.

«La Ligue a informé le joueur que ses actions de la dernière soirée (vendredi) sont inacceptables et un comportement similaire dans le futur pourrait faire l’objet de mesures disciplinaires supplémentaires», a indiqué le département des relations publiques de la Ligue nationale de hockey (LNH).

D’autres ont condamné le geste de Marchand, dont l’ancien agitateur des Canadiens de Montréal, Brandon Prust. Ce dernier dit qu'il aurait dardé Marchand s'il lui avait léché le visage.

I woulda speared him in the nuts if he did this to me ���� still the best 5k I ever spent to this day! Even over my Turks and Caicos vacation! pic.twitter.com/d8PVSxEOGS