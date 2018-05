Reto Berra et les Suisses blanchissent les Slovaques

Le gardien Reto Berra a repoussé 25 tirs, dimanche, au Royal Arena de Copenhague, où les Suisses ont blanchi les Slovaques par la marque de 2-0 dans un match de la ronde préliminaire du Championnat du monde de hockey.

Tristan Scherwey et Mirco Muller ont été les meneurs sur le plan offensif pour les Suisses, obtenant chacun un but et une mention d’aide.

Scherwey a ouvert la marque à mi-chemin dans le premier vingt. Pour sa part, Muller a enfilé l’aiguille dans les premières secondes de la deuxième période.

Le gardien slovaque Marek Ciliak a cédé deux fois en 26 tirs.

Il s’agit d’une deuxième victoire en autant de sorties pour les représentants de la Suisse au Mondial. Leurs prochains adversaires seront les Tchèques, mardi.

Quant aux Slovaques, ils tenteront d’obtenir leur premier gain du tournoi mardi, contre les Autrichiens.